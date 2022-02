Sono tante le famiglie italiane in difficoltà a causa, non solo della pandemia, ma degli aumenti delle bollette di luce e gas. E così il ministero dell’Economia ha aggiornato i requisiti necessari per poter dare domanda per la carta acquisti 20220, una carta di pagamento elettronica concessa ai cittadini che si trovano in condizioni di disagio economica.

Carta acquisti 2022: come funziona

Ogni bimestre sulla carta viene accreditata una somma di denaro che può essere utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali, ma non può essere usata per prelevare denaro.

Chi ne ha diritto

Le famiglie con figli minori di 3 anni e gli over 65 possono fare domanda per la carta acquisti 2022. Disponibile dal 2008, sul sito Inps si legge che la Carta acquisti ordinaria “è concessa a cittadini dai 65 anni in su o di età inferiore a tre anni” in possesso di alcuni precisi requisiti di cittadinanza. Inoltre il richiedente deve essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente.

Leggi anche >>Reddito di Cittadinanza 2022, ricariche dimezzate: le categorie dei percettori colpite

Gli over 65 devono avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 7.120,39 euro all’anno o di importo inferiore a 9.493,86 euro all’anno, se di età pari o superiore a 70 anni.

Sia over 65 che le famiglie che hanno a carico minori di 3 anni devono avere Isee in corso di validità, inferiore a 7.120,39 euro. Inoltre i richiedenti non devono essere intestatari di:

Più di un’utenza elettrica domestica e non domestica;

Più due utenze del gas;

Più di due autoveicoli.

Non devono infine essere proprietari\titolari di:

Due immobili ad uso abitativo, con una quota superiore o uguale al 25%;

Una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo;

Un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro.

Quanto ammonta la carta

Ogni due mesi, sulla carta, sono accreditati 80 euro (40 al mese) spendibili nei negozi che espongono l’etichetta “carta acquisti” oppure utilizzabili per pagare le spese di luce e gas.

Gli enti territoriali possono deliberare l’accredito sulla carta di ulteriori somme e alcune aziende possono prevedere sconti particolari sulla fornitura di beni di pubblica utilità.

Le agevolazioni

I titolari di Carta acquisti possono avere uno sconto del 5% nei negozi e nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa. Gli acquisti con la Carta, presso le farmacie convenzionate e attrezzate, danno anche il diritto alla misurazione gratuita della pressione arteriosa e del peso corporeo.

Come fare domanda

I richiedenti possono presentare domanda per la carta acquisiti 2022 presso un ufficio postale, compilando i moduli disponibili sul sito di Poste Italiane. Nella domanda l’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Laddove la domanda venisse accolta, il cittadino viene chiamato a ritirarla in un ufficio postale. La carta avrà già caricato il primo importo bimestrale. In caso di smarrimento, disattivazione, danneggiamento o furto della carta, il titolare potrà chiederne il blocco immediato telefonando, 24 ore su 24, al numero verde 800 902 122.