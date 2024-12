Rimpasto di Giunta, Villaricca sul serio: “Rinnovato fiducia a Ciccarelli, Iodice motivata a migliore nostro paese”

“Senza aver tentennato abbiamo rinnovato la fiducia all’assessore Pasquale Ciccarelli, con deleghe all’ambiente, all’urbanistica e protezione civile. Si è ritenuto appropriato premiare l’impegno che ha messo nel suo primo anno di lavoro al servizio della comunità, intervenendo dopo anni di noncuranza sulla bonifica di Cava Alma e dando vita a un progetto che vede oggetto le tre ville comunali, quanto prima riaperte al pubblico e ricche di nuovi servizi per adulti e bambini del nostro paese. Convinti che si farà sempre meglio nel tempo che verrà. Siamo altrettanto entusiasti di accogliere nel nostro gruppo Lucia Iodice, come assessore con delega alle politiche sociali. Contenti di collaborare con una persona competente e soprattutto motivata a migliorare il nostro paese. Siamo certi che con la sua persona in un ruolo decisivo, come questo che sta andando a ricoprire, si potrà finalmente andare a lavorare e crescere tutti insieme”.

I consiglieri; Rosario Albano Nicola Volpicelli Francesco D’Ausilio

Comunicato stampa