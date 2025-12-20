Riforma costituzionale della magistratura, Barbato: “Sì alla separazione delle carriere”

“La separazione delle carriere non è un atto contro qualcuno, ma un passo avanti verso uno Stato di diritto più equilibrato, nel quale ciascun potere eserciti la propria funzione nel rispetto delle garanzie e delle libertà individuali e costituzionali”, afferma Antonio Barbato presidente della Camera Penale di Napoli Nord.

“Siamo scesi nelle strade e nelle piazze nel 2017 per spiegare ai cittadini l’importanza di una riforma per una giustizia più giusta, nell’interesse del cittadino e della democrazia liberale, raccogliendo oltre 72.000 firme per presentare in Parlamento il disegno di legge di iniziativa popolare sulla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. La Camera Penale di Napoli Nord ne raccolse 1.000. Da quella mobilitazione, nata dal basso e sostenuta con convinzione da tutta l’avvocatura penalista, ha preso avvio un percorso lungo e coerente che oggi trova il suo compimento”, sottolinea.

“Ora si apre l’ultima e più importante fase: il referendum confermativo popolare, nel quale il popolo italiano sarà chiamato a esprimersi su questa riforma. Sarà il momento della verità e della partecipazione civile. Noi Camere Penali ci stiamo mobilitando in tutto il Paese per sostenere con forza le ragioni del “Sì”, per una giustizia più giusta, per un processo più equo e per una magistratura finalmente libera dal correntismo, autonoma di fronte alla politica e autorevole davanti al cittadino”, prosegue.

“La Camera Penale di Napoli Nord darà il proprio apporto contributivo iniziando la campagna informativa Domenica 21 dicembre dalle 09 alle 14 in via Roma angolo Piazza Municipio con Gazebo per spiegare l’importanza e il perché è giusto votare SÌ! Vi aspetto numerosi, non perdiamo l’occasione di apportare un contributo al cambiamento”, conclude.