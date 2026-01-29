Rifiuti speciali smaltiti illegalmente, maxi blitz dei carabinieri in Campania: 12 misure cautelari

È scattato nelle prime ore di oggi, giovedì 29 gennaio, un importante blitz dei carabinieri contro lo smaltimento illecito di rifiuti speciali in Campania. I Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, stanno eseguendo 12 provvedimenti cautelari personali nei confronti di presunti appartenenti a un’organizzazione criminale.

Coinvolti circa 70 carabinieri nell’operazione

All’operazione partecipano circa 70 carabinieri, con il supporto dei Comandi Provinciali di Napoli, Salerno e Caserta. Le attività investigative sono in corso su più territori, con perquisizioni, sequestri e controlli mirati. Secondo le prime informazioni, l’organizzazione avrebbe smaltito illegalmente rifiuti speciali provenienti da diverse province della Campania, abbandonandoli in aree agricole e terreni senza alcuna misura di sicurezza ambientale.