Ancora rifiuti abbandonati e ancora un sequestro al confine tra Cesa e Aversa. Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia locale sono intervenuti in via Nobel, dove un’area antistante un parco privato era stata trasformata in una vera e propria discarica abusiva, con rifiuti di ogni genere lasciati in modo incontrollato. L’intervento è scattato a seguito della segnalazione dei volontari degli Osservatori Ambientali, che hanno allertato le autorità dopo aver notato la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti riversati in strada.

Rifiuti abbandonati in via Nobel tra Cesa e Aversa: rinvenute anche cartelle cliniche con dati sensibili

Durante il sopralluogo, gli agenti hanno rinvenuto materiale di varia natura, ma a destare particolare preoccupazione è stata la presenza di cartelle cliniche contenenti dati sensibili. Il comandante della Polizia Municipale, Francesco Barone, ha provveduto a trasmettere una dettagliata informativa di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Nel frattempo, le indagini proseguono per risalire ai responsabili dello sversamento illecito.