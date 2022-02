Hanno rifiutato di vaccinarsi. Erano no-vax convinti. Alla fine il Covid li ha raggiunti e li ha uccisi a poche ore di distanza l’uno dall’altra. A perdere la vita marito e moglie, Rino Perinelli, 69 anni, e Laura Soria, 70. Lui è spirato mercoledì. Lei giovedì.

Morti di Covid due coniugi no-vax

Entrambi, originari di Lazise, vivevano a Bussolengo (Verona). Erano ricoverati da fine dicembre nell’ospedale di Villafranca. Subito trasferiti in terapia intensiva per la gravità della malattia per Covid, probabilmente trascurata nei primi giorni di sintomi, attendendo troppo a chiamare il medico di famiglia. Contagiati anche il figlio Luca, la moglie Elena e il bimbo, Alessandro. Per loro per fortuna sono bastate le cure domiciliari per raggiungere la guarigione.

La famiglia si è così ritrovata a celebrare due funerali nel giro di pochi giorni. Sono tanti, sulle bacheche Facebook dei due coniugi ora defunti, i post contro la vaccinazione anti-covid. Perinelli ha lavorato per una vita come autotrasportatore, attività in proprio che ha passato al figlio Luca. «E’ una tragica fine – commenta il sindaco di Lazise Luca Sebastiano – Rino lo conoscevo bene, proveniva da una famiglia storica di pescatori del paese. Gran brava gente, di compagnia, che dopo questa scelta hanno pagato un prezzo altissimo».