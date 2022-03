Ricky Gianco, pseudonimo di Riccardo Sanna, è un cantante, chitarrista, compositore e produttore discografico italiano. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Ricky Gianco: chi è, età, vero nome

Ricky Gianco, il cui vero nome all’anagrafe è Riccardo Sanna, è nato il 18 febbraio 1943 a Lodi, sotto il segno dell’Acquario. Ha 79 anni ed è definito dall’Enciclopedia del rock italiano come il “Pete Seeger” italiano, tra i precursori della chitarra rock and roll in Italia.

Suo compagno di debutto fu Gino Santercole, nipote di Adriano Celentano e primo chitarrista del gruppo de I Ribelli.

Ricky Gianco: canzoni, carriera, oggi

Dal 1956 al 1957, Ricky Gianco è stato chitarrista nel gruppo Ghigo e gli arrabbiati al posto di Giorgio Gaber. Nel 1958 è col trio Pepe, Pietruccio & Lallo (poi divenuti i Dik Dik).

Nel 1960 collabora col gruppo dei I Ribelli, fondando una propria band, chiamata Ricky Sanna e il suo complesso, assieme a Luigi Tenco al sax ed Enzo Jannacci al pianoforte. Con i due musicisti pubblica il singolo «Distrattamente».

Nel 1959, scrive la sua prima canzone all’insegna del rock and roll, dal titolo «By By Love».

Nel proseguimento dell’attività, Ricky Gianco pubblica due album con la casa discografica “Jaguar”, intitolati 1 e 2, e nel 1964 entra a far parte della prima formazione del gruppo Ghigo e i Goghi, affiancato al basso dall’urlatore Guidone e, successivamente, dal batterista e futuro cantante solista Toto Cutugno.

È in questo periodo che compone un considerevole numero di canzoni, fra cui «Pugni chiusi», traduce testi inglesi, mostrando un vivo interesse per la produzione dei Beatles. Degni di nota sono i singolari brani scritti da Gian Pieretti che Ricky Gianco eseguí manifestando un originale talento anche come chitarrista.

Nel 2004 ha portato in teatro uno spettacolo scritto a quattro mani con Alberto Tonti intitolato È rock‘n’roll (dal titolo di una sua canzone inclusa nell’album omonimo del 1991) in cui racconta i primi dieci anni di vita della musica rock, dal 1954 al 1964, ovvero fino all’esplosione del fenomeno Beatles.

Dal 2007, conduce la trasmissione Tuttifrutti su Radio24: il 9 maggio del 2009 è ospite d’onore al Premio Donida, al Teatro Derby di Milano, dedicato al maestro Carlo Donida.

Nel 2014, riceve la Targa alla Carriera Musica da Bere, che ritira in occasione dell’omonima manifestazione.

Ricky Gianco: moglie, figli, vita privata

In merito alla sua vita privata, non si hanno molte informazioni: probabilmente è sposato ma non è dato sapersi se attualmente abbia dei figli.

Ricky Gianco: Instagram

Ricky Gianco non è presente sui social: su Instagram, infatti, non è presente alcun profilo a suo nome, gestito da lui.