E’ stata riaperta al traffico dopo 40 giorni l’asse perimetrale Melito Scampia chiusa dopo il furto dei sostegni in ferro del guard rail. L’interdizione dell’asse viario aveva provocato enormi disagi alla viabilità in tutta l’area nord. Siamo stati ieri sul posto poco prima della riapertura. Operai a lavoro e new jersey installati, per circa due chilometri. Un soluzione, questa, resasi necessaria a seguito dei continui furti del materiale di ferro anche nel corso dei lavori di messa in sicurezza della strada dopo la chiusura. Una riapertura quasi a sorpresa avvenuta nella stessa giornata di ieri. Finalmente l’incubo degli automobilisti costretti a percorsi alternativi o a code estenuanti di traffico. Adesso, però, c’è ancora da risolvere l’annoso problema degli svincoli di Scampia chiusi e che verso in uno stato di degrado. La bretella si trova a ridosso del campo Rom e sul tema si è espresso il Consigliere regionale Pasquale Di Fenza.