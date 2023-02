Grande successo per la prima puntata di “Resta con me”. La fiction ambientata a Napoli con Francesco Arca ha conquistato il pubblico della prima serata. La prima puntata della nuova serie tv ha vinto la sfida dell’auditel con più di 3 milioni di telespettatori inchiodati davanti al televisore.

“Resta con me”, la nuova serie tv ambientata a Napoli che conquista il pubblico

Ci eravamo abituati ai successi di “Mare fuori” (già in preparazione la 4° stagione). Ma a quanto pare Napoli è una location portafortuna per altre serie in produzione. Tra queste c’è “Resta con me”: ieri Rai1 ha trasmesso la prima puntata, che è subito entrata nel cuore dei telespettatori. Grande protagonista è l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Arca, ora nei panni di un vice questore impegnato a chiudere un caso importante. Ha una moglie che è un giudice presso il tribunale dei minori, sta diventato padre, ma la sua vita prende d’improvviso una brutta piega quando la coppia resta coinvolta in una sparatoria. Lei rimane ferita e perde il bambino. La situazione sentimentale precipita e i due si separano. Da questo momento, per l’uomo, ci saranno solo due obiettivi: riconquistare l’amata e catturare la banda criminale che gli ha rovinato la vita.

Cast

A sceneggiare la nuova serie tv ambientata a Napoli è lo scrittore Maurizio De Giovanni. ‘Alla regia c’è Monica Vullo, mentre il cast è capitanato dal già citato Francesco Arca. Accanto a lui troviamo Laura Adriani, Antonio Milo, Arturo Muselli, Chiara Celotto, Mario Di Leva, Amedeo Gullà, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Angela Ciaburri, Claudia Tranchese e Maria Pia Calzone.

Come guardare la serie TV

‘Resta con me’ è una fiction composta da otto episodi. Il debutto è fissato su RAI 1 per domenica 19 febbraio, a partire dalle 21:25. La seconda puntata andrà in onda domenica 26 febbraio. Sarà anche disponibile, in streaming, su RaiPlay. Non è escluso che, visto il successo della prima puntata, produttori e autori stiano già pensando a una seconda stagione.