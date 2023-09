Il centro di Giugliano ormai diventato invisibile per famiglie e persone adulte. La segnalazione ci arriva da alcuni residenti di Piazza Gramsci e di Via Vittorio Veneto che ormai sono preda di orde di ragazzi. Ieri sera due volanti della Polizia sono intervenute proprio nella centrale Piazza, punto di ritrovo di tanti adolescenti che affollano il centro e continuano a sfrecciare con gli scooter nell’area pedonale. Tantissimi i giovani, che come vedete dalle immagini, si sono radunati appena è intervenuta la pattuglia che e stata sul posto per un po’ poi è andata via. Nel frattempo però, sino a tarda notte, urla e schiamazzi hanno reso l’ennesima serata impossibile per i residenti. Non solo, anche per intende concedersi una passeggiata in centro diventa complicato. Altra questione sempre segnalataci da chi vive in centro sono le stradine di via Roma e della zona di Piazza Gramsci. Come il caso di via Iodice, la stradina che costeggia il primo circolo didattico ormai non più chiusa dal cancello, ma aperta sempre. Il tratto che collega Via Labriola aVia Vittorio Veneto è completamente buia e diventa, così, luogo di corse tra scooter e inciviltà con schiamazzi notturni che nel periodo estivo hanno svegliato i residenti a qualsiasi ora. Una situazione molto spesso segnalata e mai realmente risolta. A breve dovrebbe esser istallata l’illuminazione sopratutto in vista del progetto che vedrà i giardini del primo circolo didattico aperti alla popolazione creando così una grande area dedicata ai ragazzi e alle famiglie in pieno centro. Per ora, però, i residenti e non solo sono esasperati.