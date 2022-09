NAPOLI. “Il Movimento 5 stelle ha governato per 3 anni e non ha messo un centesimo per le ecoballe, se vede gli stanziamenti, gli unici li ha messi il governo Renzi. Poi penso che De Luca poteva essere più rapido per smaltire ma la indegna propaganda del movimento 5 stelle è sempre la stessa di un partito che finge di essere arrivato oggi, hanno governato per già tempo di quanto ho governato io ma i soldi per le ecoballe li ha messi Matteo Renzi e non Giuseppe Conte“. Così Matteo Renzi ieri a Napoli alla Stazione marittima rispondendo a una domanda della nostra redazione.