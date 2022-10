Tragedia all’alba a Reino, piccolo comune del Sannio al confine con Morcone. Sergio, un ragazzo di 32 anni, ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua Fiat. Fatalo lo schianto contro il muretto di una fontana.

Tragedia a Reino (Benevento), morto 32enne

Il sinistro – come spiega Ottopagine.it – si è verificato poco dopo le cinque. Secondo una prima ricostruzione, il 32enne viaggiava lungo la strada che San Marco dei Cavoti conduce a Reino quando, all’altezza di una discesa, ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un muro di cemento che delimita un’antica fontana.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 del beneventano ma per il giovane non c’era ormai più niente da fare. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti, che hanno estratto il corpo di Sergio dalle lamiere. Sull’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo.

Lutto in città

La notizia è rimbalzata subito nel piccolo comune di Reino. Antonio Calzone, il sindaco, l’ha definita una “tragedia, una giovane vita spezzata”. Per il primo cittadino “se ne va un bravo ragazzo un lavoratore”. L’amministrazione manifesta vicinanza e cordoglio alla famiglia del 32enne.