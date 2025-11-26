Regionali Campania, tra gli esclusi eccellenti Valeria Ciarambino, Severino Nappi, Armando Cesaro e Marco Nonno

Sono diversi gli esclusi eccellenti di questa tornata elettorale regionale in Campania. Tra uscenti e big su cui i partiti avevano puntato, diversi nomi non hanno ottenuto il consenso sperato.

Nel centrodestra restano fuori Daniela Di Maggio, madre di Giovan Battista Cutolo, il giovane ucciso a Napoli per futili motivi: era candidata con la Lega ma ha racimolato appena 964 consensi. E sempre nella Lega restano fuori anche gli uscenti Severino Nappi, Felice Di Maiolo, Carmela Rescigno.

Sono fuori anche Valeria Ciarambino, Carmine Mocerino, Vittoria Lettieri, Diego Venanzoni, Tommaso Pellegrino, Giuseppe Sommese, Roberta Gaeta, Luigi Cirillo, Fulvio Frezza, Gennaro Cinque, Vincenzo Ciampi, Marì Muscarà.

Boomerang mediatico: Di Fenza e Boccia non trasformano la notorietà in voti

Eclatante il caso di Pasquale Di Fenza che dopo il caso dei tiktoker e una campagna elettorale fatta al fianco di Rita De Crescenzo ha racimolato appena 1200 voti. I follower dunque non si trasformano in consensi. E neppure il clamore mediatico riesce a far conquistare preferenze: è il caso di Maria Rosaria Boccia, candidata nella lista di Bandecchi, che dopo il caso Sangiuliano sperava in un posto in consiglio regionale. I due avrebbero potuto incontrarsi nell’aula del centro direzionale ma così non sarà dato che Boccia ha ottenuto poco più di 100 voti.

Armando Cesaro tra gli esclusi: Bonajuto lo supera, Nonno spera nel ripescaggio

Nel Pd non ottengono uno scranno neppure Enza Amato, attuale presidente del consiglio comunale di Napoli, e Antonio Marciano. Tra i nomi noti che non superano la soglia necessaria per diventare Consiglieri regionali anche Armando Cesaro, battuto dall’ex sindaco di Ercolano Ciro Bonajuto, Rossella Casillo, figlia del presidente di Soresa Tommaso Casillo, Marco Nonno che potrebbe però essere ripescato nel caso in cui Cirielli decida di non entrare in assise.