Borse, foulard e portafogli griffati, ma contraffatti, pronti per essere commercializzati, anche in vista delle festività natalizie. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli in un deposito situato nella zona industriale della città partenopea. Qui hanno sequestrato oltre 37mila accessori che, una volta venduti, avrebbero fruttato circa un milione e cinquecento mila euro.

Regali di Natale “pezzotti” a Napoli: sequestrate borse e foulard falsi di Gucci e Louis Vuitton

L’operazione è stata condotta dai baschi verdi, dopo un’attenta osservazione dei soggetti in possesso di bancarelle presenti su via Toledo, via dei Tribunali e Quartieri Spagnoli, in pieno centro storico. Da qui sono risaliti a un magazzino in cui erano stoccati migliaia di prodotti contraffatti, pronti per essere distribuiti e venduti in strada.

Nello specifico, la Guardia di Finanza ha scoperto riproduzioni di foulard, borse, portafogli, cinture e porta documenti di noti brand, per citarli qualcuno: Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Fendi e Salvatore Ferragamo. Tutti protetti all’interno di confezioni molto simili a quelle originali. Il gestore del deposito, un cittadino cinese con precedenti è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria.