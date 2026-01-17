Referendum costituzionale, confronto pubblico a Napoli promosso da AIGA

La Sezione AIGA di Napoli, in collaborazione con l’Ufficio di Coordinamento AIGA Campania e con il patrocinio di AIGA Nazionale, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e della Camera Penale di Napoli, promuove un incontro pubblico dedicato all’analisi dei principali aspetti giuridici e istituzionali del prossimo Referendum Costituzionale.

L’evento si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 16.00 presso il Teatro Il Pozzo e il Pendolo, in Piazza San Domenico Maggiore, n.3 a Napoli, ed è aperto alla partecipazione della cittadinanza. I lavori saranno introdotti dai saluti istituzionali del Presidente Nazionale AIGA Avv. Luigi Bartolomeo Terzo, del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Avv. Carmine Foreste, del Presidente della Camera Penale di Napoli Avv. Marco Muscariello, del Presidente della Sezione AIGA Napoli Avv. Alessio Nunziante e del Coordinatore AIGA Campania Avv. Domenico Sica.

Seguirà un confronto tra autorevoli esponenti della magistratura, dell’accademia e del Parlamento: la Dott.ssa Annalisa Imparato, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; la Dott.ssa Ida Teresi, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia, il Prof. Avv. Raffaele Tecce dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; il Prof. Avv. Alberto De Vita, ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope, il Sen. Sergio Rastrelli, Segretario della Seconda Commissione Giustizia e Commissione Parlamentare Antimafia e la Sen. Ada Lopreiato, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Seconda Commissione Giustizia. Il dibattito sarà moderato dal Presidente della Sezione AIGA Napoli Avv. Alessio Nunziante e dalla Vicepresidente Avv. Vittoria Chiacchio. L’iniziativa si propone di offrire al pubblico un’occasione qualificata di approfondimento e di dialogo su una riforma di particolare rilievo, destinata a incidere in modo significativo sull’assetto costituzionale e sull’amministrazione della giustizia nel nostro Paese.

