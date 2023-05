Reddito di Cittadinanza, pronti gli accrediti di maggio: chi lo riceverà e chi no

È tempo di accrediti, è tempo di Reddito di Cittadinanza. Come avviene ogni mese, anche a maggio Poste Italiane effettuerà i bonifici per tutti coloro che hanno diritto alla misura di contrasto alla povertà. Le prime ricariche arriveranno a partire da lunedì 15 maggio.

Pagamenti Reddito di Cittadinanza maggio 2023: la situazione dei pagamenti

Partiranno lunedì della prossima settimana gli accrediti del Reddito di Cittadinanza di maggio 2023, ma non per tutti. Di seguito i soggetti beneficiari che per vedersi accreditare le somme del dovranno attendere la fine del mese, precisamente sabato 27:

i beneficiari del sussidio da almeno un mese ;

; coloro che hanno fatto domanda per la prima volta a marzo 2023 , hanno ricevuto il primo pagamento del sussidio dopo il 15 aprile e ora ricevono la seconda mensilità delle prime 18;

, hanno ricevuto il primo pagamento del sussidio dopo il 15 aprile e ora ricevono la seconda mensilità delle prime 18; coloro che hanno chiesto il rinnovo per le ulteriori 18 mensilità a marzo 2023 , mese di sospensione, e che hanno ricevuto il primo pagamento della seconda tranche del sussidio dopo il 15 aprile;

, mese di sospensione, e che hanno ricevuto il primo pagamento della seconda tranche del sussidio dopo il 15 aprile; coloro che hanno terminato le 36 mensilità del Reddito di Cittadinanza a febbraio 2023, hanno fatto nuovamente domanda per ottenere il sussidio a marzo e a metà aprile hanno ricevuto la prima mensilità del terzo periodo di fruizione.

Chi non lo riceve per niente

Di seguito, invece, la lista di chi non riceverà per niente il pagamento del Reddito di Cittadinanza di questo mese:

coloro che hanno fatto richiesta per la prima volta all’INPS per ottenere il riconoscimento del sussidio nel mese corrente ;

all’INPS per ottenere il riconoscimento del sussidio ; coloro che hanno fatto richiesta all’INPS per ottenere il riconoscimento del rinnovo al termine delle prime 18 mensilità nel mese di aprile, al fine di ottenere le successive 18;

al termine delle prime 18 mensilità nel mese di al fine di ottenere le successive 18; coloro che hanno fatto richiesta all’INPS nel mese corrente per ottenere nuovamente il riconoscimento del beneficio al termine delle prime 36 mensilità.

Come controllare la ricarica

Per verificare l’avvenuta ricarica della mensilità sulla carta del Reddito di Cittadinanza, i beneficiari possono controllare il saldo attraverso tre modalità: