Brutte notizie per i percettori del Reddito di Cittadinanza. Con le lavorazioni di aprile in molti si sono visti sospendere la domanda a causa dei controlli approfonditi da parte di Inps. Dunque niente ricarica per migliaia di beneficiari che attendevano il bonifico di aprile.

Reddito di Cittadinanza, migliaia di pratiche “Sospese”: niente soldi ad aprile

Se la domanda è stata sospesa perché il Comune ha chiesto all’INPS informazioni riguardo l’ISEE, una delle soluzioni potrebbe essere quella di sollecitare il comune a dare risposta ad Inps. Tuttavia questa operazione potrebbe richiedere anche l’attesa di oltre 90 giorni. Se invece il Rdc è sospeso per una discordanza coi dati all’Anagrafe, si dovrà correggere l’errore e presentare una nuova domanda per il Reddito di cittadinanza. Infine, se il RdC sospeso per un errore relativo a controlli sui nuclei mono-componente, bisognerà contattare l’INPS e fare presente la cosa, chiedendo una verifica della pratica.

Per coloro che hanno già percepito il RDC almeno una volta, da giovedì 27 aprile arriverà la ricarica a condizione che abbiano aggiornato e presentato il modello ISEE 2023.

Come verificare il saldo della carta del reddito di cittadinanza?

Per verificare il saldo e la lista dei movimenti della carta RdC e PdC, o controllare se la ricarica mensile è stata effettuata, si può procedere in quattro modi: