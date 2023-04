Soldi in anticipo ad aprile per tutti coloro che hanno effettuato una nuova domanda del Reddito di Cittadinanza o rinnovato la richiesta. Chi ha presentato per la prima volta la domanda Rdc o chi ha rinnovato il sussidio entro il mese di Marzo 2023, può ricevere in anticipo, rispetto al classico calendario, l’importo del sussidio INPS.

Reddito di Cittadinanza aprile 2023, pagamenti in anticipo

Le ricariche, in caso di validità di tutti i documenti, partiranno il giorno 14 aprile. Un giorno prima dunque rispetto alla solita data per il semplice motivo che il giorno 15 cade di sabato. Ricordiamo che ad oggi, è possibile presentare la domanda del reddito di cittadinanza, sapendo che la sua durata sarà inferiore rispetto alla normativa precedente.