Reddito di Cittadinanza, ultimo Natale per migliaia di beneficiari

Natale 2022 potrebbe essere l’ultimo con il Reddito di Cittadinanza per molti beneficiari della misura. Infatti ormai è chiaro che il Governo Meloni ha deciso di mettere mano alla misura riducendone la durata per alcuni soggetti. Una riduzione che però rischia di essere superiore a quella di cui già da mesi ormai si parla.

Il primo obiettivo del Governo è quello di correggere la misura per evitare che vengano favoriti furbetti e truffatori, poi distinguere la platea dei beneficiari tra attivabili al lavoro e non attivabili al lavoro: sarà questo il rischio concreto che molti percettori perderanno il diritto di ricevere il sussidio statale. Solo i nuclei familiari con invalidi, minorenni o anziani che hanno già compiuto 60 anni di età, sono sicuri di continuare a prenderlo per tutto il 2023.

Gli attuali beneficiari del reddito di cittadinanza potrebbero ricevere il pagamento di dicembre in anticipo. Le ricariche ordinarie per chi è beneficiario del reddito e della pensione di cittadinanza, dovrebbero arrivare a partire già dal giorno 20 dicembre.

Reddito di cittadinanza dicembre 2022, come verificare il saldo

Per la verifica del saldo si può comporre il numero verde 800 666 888 (gratuito sia per chi chiama sia da linea fissa che da cellulare), il servizio per il saldo carta Reddito di cittadinanza è utilizzabile cliccando sul tasto “1” e, successivamente, occorre indicare le 16 cifre indicate sulla Card.

Poi c’è lo sportello Postamat, dal quale è possibile prelevare una parte della somma in contanti (attenzione ai limiti dei prelievi: per i single il limite è di 100 euro al mese, per chi vive in famiglia (con almeno 4 persone) è di 220 euro al mese).