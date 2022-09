Nella giornata di domani, martedì 27, sono attesi i pagamenti del Reddito di Cittadinanza del mese di settembre. Gli accrediti arriveranno puntualissimi, senza anticipi né ritardi.

Reddito di Cittadinanza, in arrivano le ricariche di settembre 2022

Insieme ai pagamenti Inps del Reddito di Cittadinanza settembre 2022, potrebbe arrivare anche l’indennità una tantum contro il caro vita prevista del decreto-legge Aiuti uno (Bonus 200 euro).

L’indennità è stata percepita nei mesi di luglio e di agosto e arriverà a settembre unicamente a chi non l’ha ricevuta nel bimestre passato. I pagamenti Inps del sostegno non verranno effettuati già da domani, in concomitanza della ricarica Rdc, ma si presume dal giorno successivo e fino a venerdì 30 settembre.

Reddito di Cittadinanza, cosa cambierà?

Dopo la vittoria della Meloni alle elezioni del 25 settembre, regna un pò di paura tra i percettori del Reddito di Cittadinanza. La leader di Fratelli d’Italia, insieme ai suoi alleati del centrodestra, infatti, non hanno mai simpatizzato per la misura messa in campo dai 5 stelle. Proprio la Meloni si è da sempre schierata contro la misura del Reddito di Cittadinanza, considerandola addirittura “metadone di Stato”. Tra i programmi di Fratelli d’Italia, infatti, c’era l’eliminazione della misura targata Cinque Stelle e l’introduzione di un nuovo sostegno che aiutasse le persone “davvero bisognose” e non occupabili, dunque, privi di reddito da lavoro.

Nello specifico, il Rdc dovrebbe essere sostituito dal Reddito di Solidarietà già dal 2023, che andrebbe ad aiutare nuclei in cui ci siano persone con più di sessant’anni, disabili a carico.

Al momento non c’è nulla di sicuro. Quel che è certo è che fino a dicembre 2022 continueranno ad arrivare i pagamenti Inps del Reddito di Cittadinanza per tutti coloro che ne hanno diritto, ma le scelte del nuovo Governo di Centrodestra sul tema le scopriremo solo nei prossimi mesi.