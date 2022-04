Nella giornata di oggi, mercoledì 27 aprile, come ormai è noto, Poste Italiane ha disposto i pagamenti per il Reddito di Cittadinanza. Purtroppo per molte famiglie nei giorni scorsi non ci sono state le lavorazioni ciò ha compresso, almeno per il momento, la ricarica del mese di aprile. Ma come mai? Cosa sta succedendo?

Pagamento reddito di cittadinanza aprile rinviato a maggio? Caos INPS

Il pagamento del reddito di cittadinanza di aprile 2022 arriverà oggi, 27 aprile 2022, fra le 13.30 e le 14.00, solo per chi ha ricevuto le lavorazioni del sussidio e visualizza la data sull’apposita area del fascicolo previdenziale.

Ma perché tante famiglie non hanno ricevuto le disposizioni di pagamento dell’INPS? Cosa sta succedendo e quando vedranno erogare l’Rdc?

Al momento non è chiaro cosa sta accadendo, anche perchè Inps non ha rilasciato alcuna dichiarazione ne ha spiegato i ritardi. Una delle ipotesi che possiamo fare è che l’istituto, a febbraio, non aveva applicato i tagli previsti sull’importo del reddito di cittadinanza e ha dovuto rettificare le cifre a marzo, causando un ritardo nei pagamenti. Ragion per cui potrebbe essere successo qualcosa di simile anche questo mese, ma come detto poco fa è soltanto un’ipotesi.

Pagamento reddito di cittadinanza aprile in ritardo: per chi?

I ritardi nel pagamento dell’Rdc di marzo, si sono registrati per quei nuclei familiari che avevano subito dei tagli sul sussidio.