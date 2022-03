Marzo sarebbe dovuto essere il mese più ricco per chi beneficia del Reddito di Cittadinanza invece, almeno per il momento, è si rivelato un mese da incubo. Molti percettori del sussidio statale sono ancora in attesa del pagamento del 15 marzo.

Per chi doveva ricevere la prima ricarica, per chi aveva rinnovato il Rdc e per chi attendeva gli arretrati, purtroppo hanno atteso inutilmente perchè i soldi ancora non sono stati ricaricati. Ci sarebbero stati dei problemi di trasmissione di dati da Inps a Poste Italiane. Gli addetti ai lavori fanno sapere che entro questa settimana la situazione dovrebbe sbloccarsi.

Quando pagano il Rdc a marzo

Salvo imprevisti, la prossima ricarica del Reddito di Cittadinanza è prevista per il 25 marzo, poiché il 27, giorno solitamente designato per il pagamento, cade di domenica.

Per controllare il saldo o l’accredito basta telefonare al Numero Verde del reddito di cittadinanza: 800.666.888 – Una voce registrata ci seguirà per la consultazione dei dettagli relativi alla RdC Card. Oppure consultare il sito dell’Inps.

Reddito di Cittadinanza marzo 2022, requisiti

Il Reddito di Cittadinanza richiede il rispetto di specifici requisiti per essere richiesto, a partire dall’indice ISEE, che deve essere inferiore a 9.360 euro. Ci sono poi delle limitazioni relative al valore del patrimonio immobiliare, del patrimonio mobiliare e del reddito familiare. Ci sono, inoltre, alcune condizioni non economiche da rispettare.