Sono in arrivo i nuovi accrediti per la mensilità di marzo per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza. Per chi ha presentato nuova richiesta o ha rinnovato il sussidio statale, potrà ricevere in anticipo la ricarica di marzo.

La data del pagamento, in caso di esito positivo, è prevista per il 15 marzo 2022. Poste Italiane inizierà i bonifici a partire dalle ore 14 in poi.

Reddito di cittadinanza: primo pagamento Marzo 2022

Per verificare il primo pagamento del reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza o la prima ricarica, dopo il mese di sospensione di Febbraio 2022, è necessario contattare il patronato, per farsi controllare lo stato dell’istanza o accedere al servizio online dell’Inps: Reddito e pensione di cittadinanza, con le proprie credenziali Inps.

Pagamento prima ricarica Reddito di cittadinanza Marzo 2022

Nel mese di Marzo 2022, le ricariche “regolari” per i percettori di Reddito e di Pensione di Cittadinanza, dovrebbero giungere entro il 25 marzo 2022.

Ricordiamo ancora una volta che, i flussi di pagamento partono di solito dopo mezzogiorno e continuano poi per diverse ore.

Per controllare il saldo o l’accredito basta telefonare al Numero Verde del reddito di cittadinanza: 800.666.888 – Una voce registrata ci seguirà per la consultazione dei dettagli relativi alla RdC Card. Oppure consultare il sito dell’Inps.