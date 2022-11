Una visita medica che non destava preoccupazioni. Poi il malore fatale. E’ morta a soli 28 anni Anna Giulia Maria, infermiera 28enne di Recale, in provincia di Caserta. La ragazza si è spenta sabato sera.

I primi segnali di malessere – come spiega Edizione Caserta – si erano manifestati già nella mattinata di sabato, durante l’orario lavorativo alla clinica Villa del Sole, dove prestava servizio. Eppure, sottoposta ad alcuni esami, tra cui un elettrocardiogramma, Anna Giulia Maria aveva finito di lavorare convinta di non correre alcun pericolo. E invece non era così: poche ore dopo, la 28enne raggiunge casa di un’amica per l’uscita del sabato sera e viene colta da un malore. Dopo aver suonato il campanello, infatti, si accascia a terra, sotto gli occhi della compagna, che apre la porta e la ritrova riversa sulle scale.

Immediati scattano i soccorsi del 118. L’infermiera viene caricata in ambulanza e trasportata all’ospedale di Marcianise dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere poco dopo. Sulle cause del decesso saranno necessari ulteriori accertamenti medico-legali. Tra le ipotesi principali quella di un arresto cardiocircolatorio o di un’aneurisma. Sarà l’autopsia – disposta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere – a stabilire cosa è successo.

Lutto in città

Intanto la notizia della morte della povera Anna Giulia Maria ha scosso l’intera comunità recalese, dove era conosciuta pure come vicepresidente dell’associazione Madonna dell’Arco. La stessa clinica casertana dove Anna Giulia Maria lavorava ha voluto ricordarla sui social con un saluto commosso: “Porta il tuo sorriso in Paradiso”, si legge in un post della struttura sanitaria dell’Appia. In tanti la ricordano per la sua disponibilità con i pazienti ed il suo sorriso contagioso. “Ogni commento è superfluo. Sempre sorridente durante il lavoro. Ricordiamola così, esempio per tutti noi”, scrive un medico della clinica.