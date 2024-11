Rc Safety protagonista alla fiera “Ambiente Lavoro 2024” di Bologna

L’azienda RC SAFETY di Raffaele Camerlingo ha avuto un ruolo da protagonista ad Ambiente Lavoro 2024, il principale salone dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, tenutosi dal 19 al 21 novembre presso BolognaFiere. Questa manifestazione, giunta alla sua 34ª edizione, ha riunito oltre 160 espositori e ha presentato innovazioni e iniziative formative rivolte a migliorare la sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro.

L’azienda si è distinta per il suo impegno nel coniugare sostenibilità e tecnologie innovative per prevenire infortuni e malattie professionali, dimostrando come la sicurezza possa essere un valore aggiunto per la produttività aziendale. Durante l’evento, l’attenzione si è concentrata su aree come la prevenzione degli incidenti, la normativa antincendio e i rischi chimici e fisici, temi su cui RC SAFETY offre competenze e prodotti di elevata qualità.

Ambiente Lavoro si è confermata anche quest’anno un punto di riferimento per aziende, professionisti e istituzioni, grazie a oltre 300 convegni e 800 ore di formazione, oltre a iniziative pratiche e dimostrative che hanno coinvolto migliaia di visitatori.