Da mesi l’aumento dei prezzi delle bollette e dei carburanti stanno mordendo il portafoglio degli italiani. Ad impoverirlo ancora di più i rincari sulle tariffe della Rc auto, già a partire da gennaio 2023. L’allarme è stato lanciato da Assoutenti, che tira in ballo anche le nuove norme del Dl Concorrenza che entrerà a breve in vigore.

Rc auto, stangata a gennaio 2023: tariffe in aumento soprattutto al Sud

“Oggi il premio medio dell’oc auto, al netto delle tasse, è di circa 310 euro, con forti differenze sia a livello territoriale, sia in base alla categoria dell’assicurato”, spiega in una nota l’associazione. A pagare le tariffe decisamente più alte sono soprattutto due categorie: coloro che risiedono al Mezzogiorno e i neopatentati.

La pesante inflazione che sta investendo il Paese avrà, secondo Assoutenti, ripercussioni anche sulle polizze assicurative, che rischiano “di salire del +6% nel corso del 2023. Se si considera che in Italia circolano 43 milioni veicoli assicurati, di cui 32,5 milioni di autovetture, la stangata sull’Rc auto solo per la categoria degli automobilisti raggiungerebbe nel nuovo anno la maxi-cifra di 605 milioni di euro”.

Non è tutto. Il premio all’assicurazione subirà aumenti già dal prossimo gennaio, “circa 2 milioni di assicurati rischiano di vedersi quadruplicati i premi delle polizze Rc auto in virtù dell’entrata in vigore della norma, introdotta dalla Legge sulla Concorrenza, che obbliga le imprese estere operanti in Italia ad adottare la procedura di risarcimento diretto”, ricorda il Presidente Furio Truzzi. Una novità che potrebbe costare altri 400 milioni di euro alla collettività degli assicurati.

Il quadro si chiude con i carburanti. “Per effetto delle misure sulle accise introdotte dal Governo e indipendentemente dall’andamento dei prezzi alla pompa, un pieno di benzina nel 2023 costerà 6,1 euro in più, con ripercussioni solo sui rifornimenti pari a +146 euro all’anno ad automobilista”, sottolinea invece il Codacons.