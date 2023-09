È stato fermato questa notte il presunto assassino di Paolo Menditto, pregiudicato 55enne residente in via Saporito ad Aversa, zona periferica della cittadina casertana.

Rapporti sessuali in cambio di droga: ricostruita la dinamica dell’omicidio di Aversa

Il movente del brutale omicidio sarebbe da ricondurre, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, a motivi passionali e alla droga. La compagna dell’assassino, un 27enne incensurato di Aversa, si concedeva sessualmente alla vittima in cambio di dosi di stupefacenti.

I poliziotti della Squadra Mobile e quelli del commissariato di Aversa, dopo una indagine lampo, grazie anche ad alcune telecamere di videosorveglianza, hanno rintracciato il 27enne nei pressi della Stazione di Aversa dove stava per per fuggire all’estero. Lì è stato ammanettato e portato in cella.

Paolo Menditto è deceduto a causa delle numerose coltellate ricevute al torace, addome, spalla e fianchi. Almeno 19, secondo l’ispezione cadaverica. Il corpo, in un lago di sangue, è stato rinvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 28 settembre, dai Vigili del Fuoco.