C’è un fermo per l’omicidio di Paolo Menditto, il 55enne ucciso ad Aversa da una raffica di coltellate. La Polizia di Stato – anticipa il Corriere del Mezzogiorno – avrebbe identificato il presunto responsabile del delitto.

Aversa, fermato un uomo per l’omicidio di Paolo Menditto

Sono le 11 e 20 di ieri mattina quando il corpo senza vita di Menditto, pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, viene ritrovato dai Vigili del Fuoco all’interno del suo appartamento in via Filippo Saporito, rione popolare della città normanna. Il cadavere giace in una pozza di sangue. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Subito dopo accorrono gli uomini del locale Commissariato che avviano subito le indagini. Menditto sarebbe stato ucciso al culmine di un’accesa lite con il suo assassino. Il movente sarebbe di natura passionale. Il killer avrebbe colpito la vittima con diversi fendenti nella parte superiore del corpo. Almeno 19 coltellate prima di lasciare l’appartamento e far perdere le sue tracce.

La vittima conosceva il suo assassino

Il cerchio intorno all’autore dell’omicidio si è pero stretto subito nel giro di poche ore. Grazie alle immagini di videosorveglianza della zona e alle testimonianze raccolte, gli uomini della Polizia sono riusciti a fermare un uomo che è il principale indiziato del delitto. Si tratterebbe di una persona che Menditto conosceva. In casa, infatti, non sono stati riscontrati segni di effrazione.