Resta in carcere Giuliano Cacciapuoti, il 39enne arrestato lo scorso venerdì per aver commesso una serie di rapine ai danni di commercianti e distributori di carburante tra Giugliano e Villaricca.

Rapine ai distributori tra Giugliano e Villaricca, 39enne resta in carcere: contestate 3 rapine

L’uomo, difeso dall’avvocato Luigi Poziello, è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia dal gip del Tribunale di Napoli Nord. A dispetto dell’accusa, che gli contestava 9 rapine e i reati di porto e detenzione di un’arma comune da sparo, il giudice per le indagini preliminari gli ha riconosciuto soltanto 3 rapine, rigettando di fatto la misura cautelare per tutti gli altri capi d’accusa.

L’uomo resta comunque ristretto nel carcere di Poggioreale e le indagini proseguiranno per verificare la responsabilità dell’uomo in altri episodi ed anche di una donna, attualmente libera, che avrebbe agevolato i raid.

Le rapine in estate

Le indagini, condotte dai poliziotti di Commissariato di Giugliano-Villaricca, hanno documentato diverse rapine che Cacciapuoti avrebbe messo a segno, tra i mesi di agosto e novembre.

In estate, ad esempio, il 39enne avrebbe preso d’assalto il distributore “Migliaccio Carburanti”, a Casacelle, facendosi consegnare 650 euro da un dipendente, sotto la minaccia di una pistola. Durante la fuga in direzione via Pigna, lo scooter su cui il rapinatore viaggiava sarebbe stato seguito da una donna alla guida di una Citroen, forse sua complice, con la quale si sarebbe poi diretto in via Epitaffio, rientrando insieme in un parco privato.

Sempre ad agosto, l’uomo si sarebbe reso responsabile di altri due raid: uno ai danni del distributore ”Gr Petroli” in via San Francesco a Patria, a Giugliano; l’altro, invece, messo a segno presso “Italmare”, pompa di benzina presente in via Domitiana.