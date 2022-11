Rapinatori in azione a Giugliano nella centralissima via Palumbo. A essere presa di mira la nota tabaccheria “Rugantino”, a pochi passi dalla sede dell’Inps.

Due malviventi sono entrati in azione, uno armato di pistola, intorno alle 19 di questa sera, martedì 29 novembre. I rapinatori sarebbero arrivati fuori all’attività commerciale a bordo di uno scooter, un Sh 300 e hanno razziato tutto quello che potevano per poi fuggire via. Il bottino ammonterebbe a circa 500 euro e altro da quantificare. Il raid sarebbe durato pochi secondi. Secondo alcuni testimoni, il titolare dell’attività avrebbe provato anche ad inseguire i malviventi ma questi ultimi sono fuggiti via facendo perdere ogni traccia. Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano che indagano sul caso.

Proprio nel pomeriggio di ieri i poliziotti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Giugliano ed in particolare nelle vie Agazzi, Epitaffio, Montessori, Pigna, Casacelle, Bosco a Casacelle, Selva Piccola, I Maggio e in piazza Annunziata. Nel corso dell’attività sono state identificate 81 persone, di cui 22 con precedenti di polizia.