Colpo in due uffici postali nel giro di poche ore, arrestato minorenne armato di taglierino. I Carabinieri della Stazioni di Cesa e Parete della Compagnia di Aversa, con il supporto informativo della Compagnia di Caivano, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di rapina M.R. di anni 16.

Rapinano gli uffici postali di Cesa e Crispano a distanza di ore, arrestato 16enne

Il giovane rapinatore, aiutato da un complice, si era introdotto, nella giornata di ieri 15 ottobre, all’interno degli uffici postali di Cesa e Crispano con il volto travisato da una mascherina ffp2. Sotto la minaccia di un taglierino si era fatto consegnare l’incasso contante disponibile presso entrambi gli uffici per poi darsi alla fuga venendo subito rintracciato dai militari.

Gli accertamenti immediatamente posti in essere dai Carabinieri hanno consentito di raccogliere gravi elementi e indizi di colpevolezza dai quali appariva evidente che entrambi i reati erano stati commessi dal minore immediatamente prima.

Incastrato dalle telecamere

In particolare l’arrestato indossava ancora gli stessi capi d’abbigliamento utilizzati per le due rapine e inquadrati dalle immagini di videosorveglianza analizzate dai militari e all’esito di perquisizione veniva trovato in possesso di un taglierino e di una somma di denaro contante compatibile con quella asportata presso gli uffici postali.