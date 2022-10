Una scena grottesca, se non fosse drammatica. Sui social è comparso il video di una rapina commessa pochi giorni fa in un tabaccaio di via Croce Rossa a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Un rapinatore fa irruzione nel locale e si lamenta col commesso perché i soldi in cassa sono pochi.

Rapina dal tabaccaio in provincia di Napoli ma i soldi in cassa sono pochi

Nel filmato, registrato dalle telecamere di videosorveglianza, se vede un uomo con il volto coperto da casco integrale entrare armato di pistola all’interno di una tabaccheria del comune del vesuviano. Dopo aver spintonato un’anziana che stava effettuando in acquisto ala cassa, il malvivente punta l’arma contro il giovane commesso e gli intima di consegnare subito il danaro contante presente in cassa.

L’uomo, però, non si accontenta. Il danaro presente è poco. Quindi chiede al ragazzo di sollevare i contenitori di plastica e tirare fuori altre banconote per incrementare il bottino, mentre intanto un cliente presente sulla scena scappa dal negozio. “Non ho niente, ho solo questo”, prova a giustificarsi il dipendente del negozio. “Non fa ‘o scemo, alza lì”, insiste il rapinatore. La scena si interrompe bruscamente, anche se si intuisce il movimento del balordo che si dirige personalmente dietro il bancone per accertarsi dell’assenza di altro denaro nella cassa. A rilanciare il filmato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Sul caso indagano le forze dell’ordine.