Una ragazza rider rapinata dello scooter dopo aver consegnato una pizza. E’ quanto accaduto ieri in via Casaconte a Portici, in provincia di Napoli. La vittima è stata minacciata con un oggetto appuntito da uno sconosciuto mentre rientrava in pizzeria.

Portici, rapinata dello scooter: ladro si finge a sua volta rider per evitare l’arresto

La ragazza aveva appena effettuato una consegna quanto è stata avvicinata da un rapinatore che le ha portato via il mezzo a due ruote. La rider si è così presentata al Commissariato di Portici-Ercolano segnalando la denuncia. Il malvivente aveva portato via con sé anche il contenitore porta pizze e l’incasso della consegna.

Poco dopo, un equipaggio del Commissariato ha intercettato e fermato il veicolo rapinato in piazza San Ciro, sempre a Portici, e il conducente ha tentato di far credere loro di essere egli stesso un rider. S.T., 44enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata e false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale.