Rapina in via Marina, solo sei anni di carcere per i baby-rapinatori 

Sei anni di carcere per il giovane che aveva sparato e sei anni e quattro mesi per il suo complice. È questa la condanna emessa dalla giustizia nei confronti dei due baby-criminali che, durante una rapina in un distributore di carburanti in via Marina a Napoli, avevano ferito con un colpo di pistola l’ingegnere Fabio Varrella.

L’episodio, avvenuto lo scorso anno, aveva scosso l’opinione pubblica per la brutalità con cui i due malviventi, all’epoca minorenni, avevano agito. Varrella si trovava alla stazione di servizio per fare rifornimento quando venne avvicinato dai due rapinatori, intenzionati a sottrargli lo scooter. Alla sua resistenza, uno dei criminali rispose sparandogli alla gamba.

Il primo verdetto, relativo all’autore materiale del colpo, era già stato emesso mesi fa, condannandolo a sei anni di reclusione. Ora è arrivata anche la condanna per il complice: sei anni e quattro mesi, ben al di sotto dei 12 anni richiesti dal pubblico ministero.

La decisione ha scatenato polemiche, soprattutto da parte del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha duramente criticato le pene inflitte.

“Pene ridicole che premiano i carnefici ed umiliano e mortificano le vittime” ha dichiarato Borrelli. “Il territorio è sotto assedio da parte di questi giovani criminali che si muovono seminando terrore, rapinando, sparando e rischiando di ammazzare. Eppure, vengono trattati quasi come se avessero combinato una semplice marachella. Sei anni di reclusione che probabilmente non sconteranno nemmeno per intero. Così non si crea un deterrente, ma si incentiva la vita criminale”.