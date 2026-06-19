Arrestato 68enne sorpreso a dare alle fiamme un cumulo di rifiuti ad Acerra. L’uomo è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza.

Acerra, dà alle fiamme cumulo di rifiuti e scappa in bici: arrestato 68enne

I carabinieri hanno notato una colonna di fumo nero sollevarsi dalla campagna. L’area di via Volturno è videosorvegliata – è installato un impianto comunale – e l’analisi delle immagini ha permesso ai militari di dare un volto all’uomo che avrebbe alimentato il rogo. Il sospettato si è allontanato in bici e i militari dell’Arma lo hanno rintracciato poco distante. Il malvivente è finito in manette per combustione illecita di rifiuti. È ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. A fuoco sono andati pneumatici, guaine e plastiche.