Arriva la sentenza per gli autori della rapina messa a segno al tabacchi “Rugantino” di via Aniello Palumbo avvenuta lo scorso novembre. Il Gip ha condannato al carcere due dei tre ragazzi coinvolti.

Rapina in tabaccheria a Giugliano, arriva la sentenza per i due rapinatori

Venti stecche di sigarette dal valore di 4mila e 700 euro, mille euro di “Gratta e Vinci” e 700 euro in contanti: questo il bottino che 3 rapinatori portarono via lo scorso 29 novembre dalla tabaccheria “Rugantino” in via Aniello Palumbo a Giugliano. Per quel colpo i carabinieri della Compagnia di Marano arrestarono due 20enni di Giugliano, Antonio Fumo e Manuel Esposito, mentre un terzo minore è indagato.

Il Giudice del Tribunale di Napoli, Raffaele Coppola, ha condannato i due ventenni, dopo la richiesta di rito abbreviato, per il reato di rapina pluriaggravata e di simulazione di reato. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna ad anni 6 mesi 8 di reclusione. Il giudice invece, concedendo le circostanze attenuanti generiche, ha condannato Fumo Antonio alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione ed Esposito Manuel a 4 anni. I giovani sono difesi dagli avvocati Salvatore Cacciapuoti e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord.