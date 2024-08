Un mercoledì sera di terrore per i clienti e i dipendenti di una pizzeria di via Michele Esposito, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Attorno alle 21, i due rapinatori armati hanno fatto irruzione nel locale pieno di avventori, puntando una pistola in faccia alla cassiera e alla figlia del titolare.

Rapina in pizzeria nel Napoletano: ladri in fuga sparano un colpo in aria

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi, con il volto coperto, hanno minacciato i presenti e si sono fatti consegnare l’incasso della giornata, circa 500 euro. Una volta ottenuto il denaro, i rapinatori sono fuggiti a bordo di un motociclo, sparando un colpo in aria durante la fuga. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma a causa del forte spavanto la figlia del titolare ha avuto un malore. Soccorsa dal 118, la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale per accertamenti.

L’accaduto ha lasciato sotto choc i presenti, rovinando in pochi istanti quella che doveva essere una tranquilla serata estiva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno avviato un’indagine per risalire ai responsabili. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e hanno già ascoltato i testimoni per ricostruire nei dettagli la dinamica della rapina.