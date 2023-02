Rapina in casa nel napoletano, famiglia sequestrata e legata da 8 rapinatori

Notte di terrore quella vissuta da una famiglia di San Sebastiano, in provincia di Napoli. Padre, madre e i due loro figli sono stati presi in ostaggio per diverse ore da una banda composta da 8 malviventi tutti armati di pistola.

Rapina in casa nel napoletano, famiglia sequestrata per ore da 8 banditi

Erano appena trascorse le 4 di notte quando il gruppo è entrato in azione. Hanno forzato le serrature di una casa vicina e poi si sono introdotti nella cucina dell’appartamento da colpire. Tutti vestiti di nero e con il volto coperto hanno fatto irruzione nella villetta di un noto commerciante della zona in via Macedonio Melloni. L’obbiettivo dei rapinatori era quello di portare via oro, soldi e oggetti preziosi. La rapina è stata ben studiata.

Secondo una prima ricostruzione, pare che i rapinatori fossero a conoscenza della presenza di oggetti preziosi e valori all’interno dell’abitazione. I malviventi sono riusciti a farsi consegnare le combinazioni delle due casseforti dove erano custoditi un Rolex, monili antichi e contanti per un totale di decine di migliaia di euro. Genitori e figli, sotto continue minacce, sono stati poi legati e chiusi all’interno di una stanza. Non contenti del bottino delle casseforti la banda ha anche iniziato a rovistare e saccheggiare l’appartamento. Solo all’alba e con i rapinatori ormai in fuga la famiglia è riuscita a liberarsi e a dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano. Il capofamiglia, più volte soggetto alle vessazioni dei banditi durante la notte di terrore, non ha però voluto ricorrere alle cure mediche. Sono ora in corso le indagini da parte della Questura di Napoli.