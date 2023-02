Paura nella mattinata di ieri a Pompei dove una banda di rapinatori ha fatto irruzione all’interno della sala Bingo “Re Bingo 2” di via Plinio. I malviventi, almeno due secondo una prima ricostruzione, hanno agito a volto coperto e armi in pugno, hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare l’incasso della serata di sabato. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 10mila euro.

Rapina al bingo nel napoletano: malviventi in fuga con 10mila euro

Secondo le ricostruzioni attualmente al vaglio degli investigatori, i rapinatori sarebbero giunti sul posto intorno alle ore 10 e hanno agito prima che i soldi venissero spostati. Il colpo è durato pochi secondi: subito dopo il raid, i due sono fuggiti via facendo perdere ogni traccia.

Probabilmente all’esterno della sala giochi non si esclude la presenza di un terzo componente, rimasto in automobile e pronto a ripartire al ritorno dei complici; per questo motivo gli investigatori hanno verificato se nella strada adiacente ci fossero altre telecamere le cui registrazioni potrebbero contenere elementi rilevanti.