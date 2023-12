Assolto Giovanni Abbate, pregiudicato di Giugliano, classe ’84, attualmente detenuto presso il carcere di Aversa per altra causa. L’uomo era imputato per aver commesso una violenta rapina ai danni della gioielleria Tommy Oro di Pozzuoli nel corso della quale il titolare del negozio rimase gambizzato.

Rapina a Pozzuoli, assolto malvivente di Giugliano

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel maggio del 2014, Abbate, con due complici minorenni, fece irruzione nella gioielleria di Arco Felice. Dopo aver fatto sdraiare a terra il proprietario – Tommaso Donnarumma – la banda prese a svuotare le casseforti di ogni gioiello presente. Ci fu però la reazione del titolare, davanti ala quale i tre l’avrebbero sparato alle gambe provocandone lesioni guaribili in 30 giorni.

A seguito di processo dibattimentale, il Tribunale collegiale di Napoli, I sezione collegio B, accogliendo le argomentazioni difensive degli avvocati Luigi Poziello e Camillo Gurgo, ha assolto Giovanni Abbate con formula piena, per non aver commesso il fatto. Una vicenda controversa che per il momento vede conclusa una prima tappa.