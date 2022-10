Rapina a mano armata in una tabaccheria di San Giuseppe Vesuviano. A riprendere la scena le telecamere di videosorveglianza presenti all’interno del negozio.

Rapina a mano armata in una tabaccheria nel Napoletano: minacciati anche i clienti

Il video – rilanciato sui social da “Welcome to Favelas” – mostra il bandito, armato di pistola e con il volto travisato da un casco, fare irruzione nell’esercizio commerciale. L’uomo, sotto la minaccia di una pistola, spintona prima due anziane clienti che, impaurite, si allontanano dal negozio.

Poi il malvivente punta l’arma contro un uomo sull’uscio della porta e lo costringe ad andarsene; anche un’altra donna che si trova vicino alla porta viene minacciata e, quando il rapinatore si volta per avvicinarsi alla cassa, lascia la tabaccheria in fretta e furia.

Nella sequenza si vede poi il ladro spostarsi verso la cassa, dove due giovani si trovano al di là del bancone. A quel punto il malvivente intima al ragazzo di aprire il registratore e tutti i cassetti, per verificare che non ci siano altri soldi. Il giovane, però, gli porge soltanto poche banconote, assicurandogli di avere soltanto quelle. Il video si interrompe quando il malfattore raggiunge l’altra parte del bancone per controllare che non vi sia altro denaro da portare via.