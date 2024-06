È stato arrestato Generoso De Simone, 26enne ritenuto responsabile della rapina effettuata al bar del distributore di carburanti Q8 di Pozzuoli, lo scorso 17 giugno, ed a quella del bar “Maria” di via Campana a Quarto, dove ha sottratto 20mila euro insieme ad un complice.

Raid tra Quarto e Pozzuoli, in un bar sottratti 20mila euro: arrestato rapinatore

Il 26enne, puteolano e con precedenti, è stato incastrato dal sistema di videosorveglianza delle due attività commerciali ed è stato tratto in arresto dai carabinieri di Pozzuoli. In uno dei filmati, si vede chiaramente De Simone saltare al di là del bancone del distributore di carburante di via Campi Flegrei per portare via la cassa. Per lui si sono aperte le porte del carcere, mentre il suo complice è stato denunciato a piede libero.