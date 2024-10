Raid in una pizzeria ad Arzano: sfondano vetrina con l’auto per portare via pochi spiccioli

Furto col botto in piena notte. È accaduto la scorsa settimana ad Arzano. I banditi hanno preso d’assalto la pizzeria ReImpasto di via Volpicelli. Un individuo, come si evince dalle immagini di videosorveglianza pubblicate dal profilo dei gestori del locale su TikTok, prima con un martello e poi con un’auto ha sfondato la vetrina dell’attività.

Una volta all’interno, si è diretto alla cassa dove all’interno c’erano i pochi spiccioli lasciati dai titolari. Ingenti, invece, i danni causati: almeno diverse migliaia di euro. I giovani titolari della pizzeria, nel video denuncia diffuso sul social, hanno commentato amareggiati l’episodio: “Entrate in una pizzeria di sabato notte convinti poi di fare il colpo della vita. Ma non vi vergognate? Andate a lavorare”. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale tenenza.

“Molti imprenditori del nord mi scrivono che vorrebbero pur investire qui ma che hanno paura, che non si sentirebbero tutelati. Come dargli torto se chi vive e lavora qui da sempre deve subire in continuazione abusi, furti e rapine? Nemmeno, come si vede da quest’ultimo caso, portare via l’incasso serve a proteggere le attività. Lo Stato latita, basterebbe manifestare la propria presenza rinforzando le forze dell’ordine. Invece la sicurezza sta poco a cuore a questo Governo, così come per il Sud, sempre abbandonato e lasciato alla deriva”, ha dichiarato il epurato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.