Ladri in azione nella nota pasticceria Casa Infante in via Toledo a Napoli. Balordi si sono introdotti nella notte nel negozio, presente in pieno centro storico, prendendo di mira la cassa automatica e sottraendo l’incasso contenuto all’interno. Portati via anche i video delle telecamere.

Raid a Casa Infante a Napoli, ladri sfondano casse automatiche e rubano video delle telecamere

Come riporta Fanpage.it, a scoprire il furto nello store di via Toledo è stato un dipendente che questa mattina ha aperto il negozio alle 6. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica che hanno avviato i rilievi del caso.

Danni ingenti alla struttura: i ladri hanno scardinato le saracinesce, danneggiato la cassa automatica e infine hanno devastato il locale. Una volta agguantato il bottino, i malviventi hanno estratto i filmati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presente negli ambienti interni della pasticceria, in modo da non essere identificati dalle forze dell’ordine. Per la nota catena di Casa Infante, uno dei food brand napoletani più conosciuti e apprezzati al mondo, si tratta del terzo raid nel giro di un anno.

Rabbia e sconcerto da parte del titolare, Marco Infante, che, sui suoi canali social, ha pubblicato le immagini della cassa automatica forzata. “Contro chi dobbiamo “combattere” più? Diventa sempre più difficile. Siamo demotivati – scrive il titolare – ma da buoni Napoletani, incassiamo anche questa e ripartiamo”, conclude Infante.