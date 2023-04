La Rai ha avviato una campagna di assunzioni nel settore multimediale. La selezione è prevista per tutti i giovani diplomati. Per potersi candidare basta presentare la domanda entro e non oltre il 4 maggio 2023.

Rai assume, si cercano giovani con il diploma: stipendio da 1950 euro al mese

La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. è alla ricerca di 30 diplomati da inserire nel proprio organico con il profilo di Programmisti Multimediali.

I candidati selezionati concorreranno alla realizzazione – sotto il profilo culturale, artistico, organizzativo, produttivo e budgettario – di prodotti/contenuti sia per l’ambito radiotelevisivo che multipiattaforma. Le sedi di lavoro verranno assegnate a discrezione dell’Azienda in relazione alle esigenze aziendali.

Le attività

Nell’ottica di una continua crescita professionale, le attività prevalenti previste in fase di introduzione in azienda sono:

attività organizzativo-amministrative e di supporto (a titolo esemplificativo: organizzazione trasferte, utilizzo di sistemi di gestione aziendale, gestione ospiti, attività di redazione);

ricerca e proposta di contenuti all’interno e all’esterno dei sistemi aziendali anche su web e social (stimolando e moderando dibattiti);

controlli in fase di edizione;

predisposizione degli annunci e invio notizie all’Ufficio Stampa.

I requisiti

età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni;

diploma quinquennale di scuola media secondaria superiore;

patente di guida automobilistica categoria B;

essere cittadini italiani, o cittadini dell’Unione Europea o cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia;

disponibilità a trasferte

Soggetti esclusi

Non potranno partecipare alla selezione coloro che:

siano stati licenziati dalla Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. o da un’altra Società del Gruppo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

abbiano già svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato presso altro datore di lavoro in mansioni corrispondenti alla qualifica oggetto del presente Avviso di Selezione per un periodo superiore a 18 mesi;

risultino già alle dipendenze della RAI o di altra Società del Gruppo in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche di apprendistato, in corso di esecuzione al momento della data di scadenza del presente avviso o che sia instaurato, mediante sottoscrizione del contratto di assunzione, durante il periodo di svolgimento della selezione, ovvero di validità della graduatoria;

abbiano già stipulato con Rai o con altre Società del Gruppo uno o più contratti di lavoro subordinato, anche a termine, per lo svolgimento delle mansioni oggetto del presente Avviso di Selezione, al livello contrattuale 5 o superiore, a prescindere dalla durata, oppure ad un livello contrattuale inferiore al 5 ove il periodo complessivo di impegno sia stato superiore a 18 mesi.

Potranno accedere alla selezione i primi 750 candidati (ed eventuali ex aequo) che saranno inseriti in graduatoria sulla base della valutazione dei titoli indicati nell’avviso di selezione.

I candidati idonei seguiranno quindi un iter selettivo cosi articolato:

I Fase preselettiva – Multiple choice, da remoto;

II Fase – Colloquio tecnico e colloquio conoscitivo-motivazionale, in presenza, a cui accederanno i primi 150 candidati.

Si rende noto che per partecipare alla fase preselettiva da remoto è necessario avere a disposizione:

un PC (sistema operativo Windows 8, o successivi) o LINUX o MAC (MAC-OS 10.14, o successivi) dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di Google Chrome come browser;

buona connettività internet;

smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IOS min. v.8) dotato di cam.

Stipendio

È prevista una retribuzione annua lorda di ingresso pari a circa 23.500 euro che raggiungerà la cifra lorda minima di circa 26.400 euro allo scadere dei 36 mesi di contratto.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione alla selezione per i posti di lavoro Rai deve essere presentata entro le ore 12.00 del 4 maggio 2023 tramite procedura telematica, collegandosi a questa pagina e selezionando l’annuncio per Programmisti Multimediali 2023.

Si specifica che anche quanti hanno già inserito il proprio curriculum vitae sul sito devono aderire all’iniziativa compilando comunque l’apposito form.

Alla domanda è necessario allegare:

un curriculum vitae in formato europeo aggiornato con fotografia (in formato .pdf);

certificato o copia di Diploma quinquennale di Scuola Media Secondaria Superiore con indicazione della votazione;

copia di patente automobilistica in corso di validità cat. “B”.

Per maggiori informazioni rimandiamo a questa sezione (“Domande Frequenti”) del portale Rai e alla lettura dell’avviso di seguito scaricabile.

Per tutte le altre offerte di lavoro e casting visita la nostra pagina.