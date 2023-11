Il boss di Castellammare di Stabia Raffaele Imperiale ha ceduto alle autorità italiane un’isola di sua proprietà che si trova in un arcipelago di fronte a Dubai, negli Emirati Arabi.

Proprio negli Emirati Arabi, il narcotrafficante – oggi collaboratore di giustizia – fu arrestato nel 2021 per poi essere estradato dopo sette mesi.

Le ricchezze accumulate col narcotraffico

La notizia della cessione di un’intera isola acquistata con i soldi della droga è stata resa nota oggi dal sostituto procuratore Maurizio De Marco. Il pm ha anche consegnato al gup le memorie contenti due manoscritti con cui Imperiale notifica la sua decisione.

Uomo di punta del clan Amato-Pagano e vera mente dietro il sistema droga dei cosiddetti Scissionisti di Scampia, Imperiale è stato in grado di accumulare enormi ricchezze con il traffico internazionale degli stupefacenti. Tra queste: l’isola a Dubai che oggi ha ceduto alle autorità, e due preziosissime tele di Van Gogh, fatte ritrovare in una villa e consegnate ai magistrati italiani.

Il processo in corso a Napoli

Nel processo in corso a Napoli, che si sta celebrando con il rito abbreviato davanti al gup Maria Luisa Miranda, oltre al narcotrafficante internazionale Raffaele Imperiale sono imputati anche i suoi più stretti collaboratori, come Bruno Carbone, suo socio in affari, Corrado Genovese, il contabile del gruppo, Daniele Ursini, responsabile della logistica, e una serie di collaboratori e dipendenti.

Richieste condanne pubblico ministero

⁃ALLEGRETTI Mario, nato a Napoli il 12 maggio 1972,

Anni 12 mesi 4 di reclusione

⁃ALVINO Luca, nato a Napoli il 4 aprile 1976,

Anni 10 mesi 5 giorni 10

⁃Cammarota Luca

Anni 13 mesi 6 giorni 20

⁃Carbone Bruno

Anni 14 mesi 6

⁃ Cerrone Gianmarco, nato a Napoli il 9 marzo 1993,

Anni 3 mesi 4

– CERULLO Antonio, nato a Napoli li 28 gennaio 1976,

Anni 8 mesi 4

⁃DE DOMINICIS Antonio, nato a Napoli li 2 maggio 1986,

Anni 4 mesi 8

⁃FONTANA Giovanni, nato a Villa Literno (CE) il 15 luglio 1970,

⁃GALLO Ciro, nato a Napoli li 3 febbraio 1972,

Anni 9 mesi 4

⁃GENOVESE Corrado, nato a Roma il 21 febbraio 1988

Anni 6 mesi 8

⁃GENTILE Giovanni, nato ad Andria (BAT) il 2 febbraio 1957,

Anni 4 mesi 8

⁃GENTILE Giuseppe, nato a Gioia Tauro (RC) il 21 giugno 1982,

Anni 5 mesi 4

⁃IMPERIALE Raffaele, nato a Castellammare di Stabia il 24 ottobre 1974,

Anni 14 mesi 9 giorni 10

⁃LIGUORI Marco, nato a Napoli il 17 giugno 1985,

Anni 12 mesi 8

⁃LUCÀ Girolamo, nato a Cittanova (RC) il 28 marzo 1955,

Anni 12 mesi 4

⁃MAURIELLO Raffaele, nato a Napoli il 1 settembre 1989,

Anni 4 mesi 4

⁃MUROLO Fortunato, nato a Napoli il 29 dicembre 1970

Anni 12 mesi 10 giorni 20

⁃PANETTA Marco, nato a Taurianova (RC) il 6 luglio 1973

Anni 13 mesi 8

⁃PUZELLA Antonio, nato ad Enschwege (Germania) il 25 maggio 1966,

Anni 13 mesi 1 giorni 20

⁃SIMEOLI Mario, nato a Napoli 1°1 dicembre 1977,

Anni 19 di reclusione

⁃URSINI Daniele nato a San Giorgio a Cremano il 3 ottobre 1973,

Anni 12 mesi 4 di reclusione.

Collegio difensivo avvocati Luigi Senese, Giacomo Pace, Immacolata Spina, Claudio Davino, Angelo Leone, Luigi Poziello, Giuseppe Formicola, Maria Grazia Padula, Giovanni Rendina, Antonietta Madore, Massimo Caiano, Giovanni Cantelli, Maurizio Frizzi, Rocco Maria Spina.