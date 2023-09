Teleclubitalia quest’anno raddoppia la sua programmazione sportiva. Dalle 15.30, dal lunedì al venerdì, resta fisso l’immancabile appuntamento con Club Napoli, trasmissione condotta e diretta da Francesco Molaro.

Raddoppia la programmazione di Teleclubitalia dedicata al Napoli con Molaro, Alvino e Plastino

Alle 18.15 sino alle 20.15 spazio al nuovo format “Dillo ad Alvino”, un filo diretto aperto con i tifosi e Carlo Alvino, tra i più seguiti giornalisti del Napoli e pronto per due ore a rispondere e colloquiare con i tifosi azzurri. Le giornate Champions saranno poi stellari con la presenza di Michele Plastino ed il suo “Gol di Notte” e la presenza in tutti i post partita del magico trio: Alvino, Plastino e Molaro.

Da non perdere anche i post partita del campionato condotti sempre da Francesco Molaro con la presenza fissa di Carlo Alvino, del supertifoso Cesare Rosso e dell’irriverente giornalista Adriano Pastore. A completare la programmazione “Solo Per la Maglia”, il format prodotto da Maurizio Criscitelli e Maurizio Cammarota tutti i giovedì alle 21 in diretta dal CAM con Dario Sarnataro.

Una stagione da non perdere su Teleclubitalia: “Dalle 15.30 alle 20.15 i nostri spettatori avranno un palinsesto dedicato interamente al Napoli con professionisti di indubbio valore. TeleClub, grazie agli sforzi di Francesco Molaro, è divenuta in questi anni un punto di riferimento per tutti i tifosi azzurri e vogliamo esserlo sempre di più” ha spiegato Giovanni F. Russo, direttore dell’emittente regionale presente sul canale 77.