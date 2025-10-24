Questa sera “Risvegli”, il nuovo format di Teleclubitalia realizzato in collaborazione con Kimbo

Kimbo, in collaborazione con Tele Club Italia, presenta in anteprima nazionale la prima stagione di “Risvegli”, miniserie di tre cortometraggi, tre racconti di rigenerazione urbana dedicati ad altrettanti napoletani che, attivandosi in prima persona, contribuiscono al risveglio, in senso sociale e culturale, del territorio della città metropolitana di Napoli, o che si sono – essi stessi! – “risvegliati” nell’arco della propria vita evitando percorsi devianti.

Questa sera il primo appuntamento alle 21 e 10 su canale 77. In ciascun episodio emergono i temi portanti della comunicazione Kimbo: la musica (con l’artista Ciccio Merolla), la solidarietà sociale (con Giulia Russo, direttrice della Casa Circondariale “P. Mandato” di Secondigliano), la qualità e la tradizione del caffè napoletano (con il coffee expert e formatore Francesco Costanzo).