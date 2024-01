Tre sale scommesse e un bar-bistrot sono stati presi di mira da due malviventi armati di pistole semi automatiche. Le attività commerciali colpite si trovano nella zona alta di Pozzuoli, a poche centinaia di metri l’una dall’altra. I raid sono avvenuti lo scorso giovedì, tutti messi a segno nel giro di mezz’ora.

Quattro rapine in mezz’ora a Pozzuoli: banditi in fuga con bottino da 10mila euro

Come anticipa Il Mattino, i rapinatori, che si muovevano in sella a uno scooter Honda Sh nero, hanno svaligiato in ordine cronologico: il centro di scommesse sportive “Match Point” e la sala slot “Time City” in Piazza del Ricordo; poi il bistrot “Mar Limone” della chef stellata Marianna Vitale in via Rosini e infine il centro scommesse GoldBet in viale Capomazza, portando via un bottino totale che si aggirerebbe intorno ai diecimila euro.

Le indagini

I quattro colpi sono stati tutti ripresi dalle telecamere di sicurezze delle attività commerciali prese d’assalto e i video acquisiti dai carabinieri della stazione di Pozzuoli che indagano sulle rapine. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le testimonianze delle vittime, tra dipendenti e titolari dei locali. Attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli uomini della benemerita cercheranno di risalire all’identikit dei due criminali che hanno terrorizzato i commercianti puteolani.