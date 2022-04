Quattro aprilante, giorni quaranta è un vecchio proverbio napoletano inerente alle condizioni climatiche. Il significato letterale è che se pioverà nella giornata del 4 aprile, poi ci saranno quaranta giorni di pioggia. Scopriamo l’origine di questo detto, perché si dice e alcune immagini da poter inviare.

Quattro aprilante, giorni quaranta: significato

Letteralmente, il proverbio “Quattro aprilante, giorni quaranta” significa che se il 4 aprile si verifica una giornata di pioggia, la stessa situazione sarà persistente per i successivi 40 giorni. Un dato che, tuttavia, non trova sempre riscontro nella realtà, segno che scienza e tradizione non sempre sono sulla stessa lunghezza d’onda.

Quattro aprilante, giorni quaranta: origine, perché si dice

L’origine del proverbio risale al passato: in particolare, i primi quattro giorni del mese di aprile erano definiti brillanti in quanto piovosi.

Secondo la tradizione, quindi, la conferma di questa credenza sarebbe stata una sorta di buon augurio per il resto dell’anno: nello specifico, se davvero ad inizio aprile ci fossero stati giorni piovosi, i restanti 9 mesi dell’anno sarebbero stati floridi. Quindi, il maltempo assume un significato positivo, divenendo un simbolo di fortuna per l’anno in corso.

In realtà questa credenza popolare si scontra con i dati reali: c’è, infatti, chi ha voluto comprendere più a fondo il proverbio “quattro aprilanti, giorni quaranta”, portando a termine delle analisi presso l’Archivio Meteorologico della Città di Napoli, creato nel 1872. Questo studio ha messo in evidenza come il detto popolare sia un po’ lontano da ciò che è accaduto in passato: è stato confermato che la piovosità nei primi giorni di aprile è stata successivamente seguita da due settimane di maltempo, ma nessun dato ha dato certezza in merito alla presenza di ben quaranta giorni di pioggia.

Un ulteriore approfondimento in merito alla questione, ha poi mostrato che, negli anni nei quali è piovuto tra il 3 e il 5 aprile, ci sono stati più di 16 giorni piovosi entro il 15 maggio nel 70% dei casi.

Quattro aprilante, giorni quaranta: immagini

